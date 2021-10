'Emprenedones', el podcast sobre emprenedoria femenina de Regió7, estrena perfil a la plataforma Spotify. Els oients podran recuperar els diferents episodis que fins ara ha editat aquest diari, cadascun protagonitzat per un perfil de dona diferent. La producció, que busca ser un altaveu per mostrar els projectes impulsats per dones de les comarques centrals, compta amb tres capítols que es poden escoltar al perfil del projecte.

En el més recent, l'equip d’'Emprenedones' entrevista a la periodista d'aquest diari Gemma Camps. A l'episodi, Camps, que també és autora de tres llibres, revela les claus per publicar un llibre amb èxit. A banda de parlar amb l'autora de publicacions com Un missatge per a la Nora (Parcir), el podcast fa un repàs de l'agenda d'esdeveniments a la Catalunya Central relacionats amb l'emprenedoria i l'empresa. Aquesta recentment estrenada secció apropa les eines que ofereixen institucions públiques de la zona a aquelles persones que vulguin tirar endavant un projecte.

Tots els episodis d’'Emprenedones', el podcast de Regió7 també estan disponibles a la plataforma Ivoox.