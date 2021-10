Banc Sabadell ja no obrirà la setmana que ve la seva oficina de Manresa del carrer Pere Vilella cantonada les Bases en el marc del seu procés de reestructuració, el qual, segons fonts de l’entitat, només afecta aquesta oficina a la comarca. El banc ha explicat a aquest diari que els comptes dels clients de l’oficina que tanca es traslladaran a l’oficina principal de Manresa del Passeig Pere III, «que compta amb dos locals, un equip més gran i serveis molt més especialitzats». Amb tot, apunta el Sabadell, al carrer Pere Vilella s’hi deixarà un caixer per als clients de la zona «amb totes les funcionalitats operatives (ingressos, pagament de rebuts i impostos, etc)», expliquen les mateixes fonts. «Tots els empleats que formen part d’oficines que tanquen ja tenen un nou destí dins de l’organització», diuen al banc.

El Sabadell manté una dotzena d’oficines al conjunt del Bages. La principal de Manresa, al Passeig Pere III, i les de la Bonavista i Viladordis, també a la capital del Bages, a més de les de Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sallent, Súria, Navàs, Navarcles, Sant Joan de Vilatorrada i Sant Vicenç de Castellet.

Segons ha fet saber l’entitat als clients de l’oficina del carrer Pere Vilella, per a les operacions administratives, s’hauran d’adreçar a la del Passeig Pere III, 85, mentre que per a «rebre orientació personalitzada» de les finances o informació de productes i serveis, l’oficina operativa serà la del Passeig Pere III, 41. El banc explica als clients que amb el canvi es pretén «una major especialització per part dels gestors i una màxima qualitat en el servei», i assegura que el trasllat no afecta els productes i comptes dels clients de l’oficina que tanca.

El Sabadell ha reduït aquesta setmana l’impacte de l’ERO plantejat i ha proposat rebaixar fins a 1.605 el nombre d’acomiadaments –la darrera proposta contemplava 1.730 sortides- i incrementar les compensacions d’alguns col·lectius. Amb tot, CCOO ha denunciat que no s’eliminen els acomiadaments forçosos.