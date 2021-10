L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa del Departament d’Empresa i Treball (Acció) ha destacat Àsia com el continent amb més oportunitats de negoci internacionals per a les empreses catalanes. En concret, el «Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals» de l’entitat ha identificat 124 possibilitats comercials a aquest continent el 2021. El document assenyala els països amb més creixement i rellevància econòmica en 34 àmbits sectorials. L’informe ha identificat 457 possibilitats comercials en 111 països per permetre que les empreses catalanes puguin prioritzar i seleccionar els mercats per a la seva activitat a l’exterior. L’informe ha detectat que el continent asiàtic és el capdavanter en termes d’oportunitats empresarials, gairebé les mateixes d’Europa, amb 123. A aquests els segueixen l’Àfrica, amb 74; l’Amèrica del Nord, amb 70; l’Amèrica del Sud, amb 54, i Oceania, amb 12.