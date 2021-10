El Cercle d’Economia va reclamar ahir a la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona «un canvi de rumb» per poder consensuar un model de prosperitat per a Catalunya i Barcelona «des de la centralitat», i sobre la base de l’ambició i «el coratge polític» per evitar així la «decadència».

El lobby empresarial va fer pública una nota d’opinió en què denuncia que ni Barcelona ni Catalunya «disposen d’un model de prosperitat compartit i que tingui la complicitat de tots els agents», i amb això «arrisquen el futur de tots» perquè es pot «quedar atrapats en una espiral d’irrellevància econòmica, de lenta però inexorable decadència».

L’entitat que presideix Javier Faus expressa la seva decepció tant amb el Govern i amb l’Ajuntament de Barcelona i els recrimina els seus models de desenvolupament econòmic, que veu «fortament ideològics» i «amb falta de pragmatisme», a més de generar «confrontació». Entre altres qüestions, els retreu que no comptin amb la iniciativa privada i l’empresa, i que els seus models siguin, molt sovint, «tàctics, conjunturals, per obtenir un vot favorable per a uns pressupostos o per diferenciar-se de l’adversari polític», alhora que adverteix sobre «la irresponsabilitat» de caure en «l’apologia del decreixement».

Davant aquest escenari, el Cercle demana un canvi de rumb que passi per recuperar «la normalitat», posant la gestió diària al centre i evitant «crisis diàries» en la vida quotidiana; amb ambició i amplis consensos perquè Barcelona i Catalunya siguin governades «des de la centralitat» i amb realisme. «El futur de Catalunya demana una política d’Estat i, per tant, tornar a tenir presència i influència catalana a Espanya, l’únic Estat realment existent que tenim els catalans», assegura la nota d’opinió del lobby.

A més, l’entitat que reuneix els sectors econòmics més influents de Catalunya reclama «coratge polític i sentit de país per executar l’estratègia, sense por a les conseqüències polítiques» i adverteix que l’alternativa és «l’immobilisme i el bloqueig permanent». El Cercle proposa cinc àmbits en què veu possibilitats d’arribar a l’ampli consens que defensa: un nou model turístic, l’aposta per la digitalització, la recerca i la innovació, la transició cap a un nou model energètic, les ciències de la vida i la salut, i l’impuls a la indústria.

En el punt del model turístic, advoca per no limitar o evitar el turisme, sinó per reforçar el de qualitat i combatre la inseguretat ciutadana, que veu creixent, els actes vandàlics i el «deteriorament alarmant de l’espai públic», a més d’instar de nou a fer realitat l’ampliació de l’aeroport.