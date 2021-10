Montse Ambrós (Sant Vicenç de Castellet, 1970) rebrà el proper dia 21 el premi eWoman a la trajectòria professional que atorga CaixaBank en el marc de la jornada eWoman que organitzaran al teatre Kursaal de Manresa Regió7 i Prensa Ibérica. Ambrós és gerent de les associacions dels polígons de Bufalvent, Pont Nou, Trullols i Els Dolors de Manresa. L’associació d’empresaris de Bufalvent, de la qual Ambrós fa prop de 30 anys que és gerent, va ser un projecte pioner a Catalunya.

El guardó l’ha decidit una comissió d’experts integrada per Anna Gasulla, tècnica de Desenvolupament Empresarial del CEDEM; Carlota Riera, directora de Desenvolupament Corporatiu a la FUB; Laura Sobrevias, delegada d’Acció a la Catalunya Central; Moritz Castejón, directora del centre d’Empreses de CaixaBank a Manresa; Marc Marcè, director de Regió7 i Jordi Molet, conseller delegat de Regió7.

L’objectiu de la jornada eWoman, que enguany arriba a la seva tercera edició a la capital del Bages, és exposar experiències de dones de la Catalunya Central que destaquen per la seva trajectòria professional i lideratge. L’acte, conduït per la periodista de Regió7 Queralt Casals, començarà a les 10 del matí i és previst que s’allargui fins al migdia, amb intervencions curtes per tal que sigui una trobada amena i dinàmica. L’assistència és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a www.ewoman.es/manresa. La jornada, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, l’impulsa CaixaBank, la patrocinen ICL, Agbar i l’Ajuntament de Manresa, i hi col·laboren Sensus Consultoria, FecunMed i Accessoris Manresa.

La benvinguda de la jornada anirà a càrrec de Cristina Cruz, redigora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, a més de regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa. La primera ponència la protagonitzarà Cristina Puig, directora general de Recursos Humans, Seguretat, Salut i Medi Ambient de Denso. Llicenciada en Filologia Anglesa i diplomada en Relacions Laborals treballa a la planta santfruitosenca de Denso des del 1993. El 2014 es va traslladar a la seu europea del grup a Amsterdam per desenvolupar-hi projectes d’àmbit regional i global. El 2018 es va reincorporar a la planta de Denso al Bages amb el càrrec que ocupa actualment.

La seguirà a l’escenari Meritxell Grima, directora de Banca de Particulars de CaixaBank, càrrec que ostenta des del setembre del 2020. Formada en Administració i Direcció d’Empreses a la Pompeu Fabra, va ser especialista de risc de la territorial de Catalunya del 2016 al 2020.

La ginecòloga especialista en reproducció assistida Montserrat Celades intervindrà a continuació. Llicenciada en Medicina i Cirurgia General, és especialista en Ginecologia i Obstetrícia. Ha treballat a l’Hospital Clínic i també a l’Hospital de Mataró. Des de fa més de 15 anys forma part de l’equip de metges especialistes en reproducció del Centre de Reproducció Humana FecunMed.

Posteriorment intervindrà Dulcinea Mejide, directora de desenvolupament sostenible i equitat d’Agbar. Enginyera industrial, a Agbar ha assumit diferents funcions en l’àmbit d’operacions, i ha liderat projectes relacionats amb l’anàlisi i la gestió d’informació operativa, i ha impulsat accions i projectes en l’àmbit del desenvolupament sostenible.

La següent ponent serà Beatriz Álvarez, Sales & Customer Service Manager d’ICL. Llicenciada en Ciencies Quimiques, té formació en direcció comercial i en Customer Experience per Eada i Esade. Des de fa 8 anys, és la responsable de la comercialització de la producció de la minera ICL al Bages.

La darrera ponent serà Maria Costa, emprenedora i cofundadora del projecte agroalimentari L’Escairador. Integra associacions per generar complicitats i reforçar la imatge del Berguedà, especialment dels seus productors agroalimentaris. La jornada eWoman Manresa la clourà l’alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy.