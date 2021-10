Les cotitzacions dels treballadors autònoms pujaran uns 8 euros al mes a partir de 2022, segons recull el projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2022, aprovat pel Consell de Ministres. La base de cotització mínima serà de 960,60 euros i el tipus serà d’un 30,60%, és a dir, un augment de 96 euros anuals. La quota que es pagarà en base mínima serà de 294 euros. La pujada de la cotització s’aplicarà a més d’1,8 milions d’autònoms que cotitzen per aquesta base, 400.000 dels quals a Catalunya. L’increment en recaptació per a la Seguretat Social serà d’uns 173 milions d’euros. El projecte de llei dels Pressupostos també fixa la base de cotització màxima, que se situa en 4.139,40 euros.

Les associacions d'autònoms han criticat aquest dijous la decisió. Des d'ATA lamenten que la mesura s'hagi inclòs al projecte de pressupostos "sense diàleg" i "sense consulta prèvia". Per CTAC-Autònoms de la UGT, la decisió és "desencertada". En un comunicat, aquest darrer sindicat diu que la decisió de l'executiu espanyol no s'entén després que durant el 2021 s'hagi "anunciat reiteradament la posada en marxa del nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals".

A més, l'organització lamenta la negativa a incloure en la llei de pressupostos les deduccions per manutenció, que perjudiquen més de 207.000 autònoms a Catalunya.