«La ramaderia industrial de Catalunya és la que més contribueix a la crisi climàtica amb l’emissió de gasos d’efecte hivernacle respecte a la resta de comunitats autònomes», segons un estudi de Greenpeace. A l’informe, que es va donar a conèixer ahir, es diu que aquest sector va generar a tot l’Estat 69,4 milions de tones de CO2 equivalent durant el 2019 i que Catalunya lidera el rànquing ja que hi aporta prop del 30% d’aquestes emissions. També qualifiquen d’ineficaces les moratòries i les mesures preses per la Generalitat per reduir la contaminació d’aigües per nitrats i alerten que els últims quatre anys ha augmentat un 45%. Amb aquest informe, reclamen un canvi de model per lluitar contra el canvi climàtic.