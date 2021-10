El director general del Gremi d’Hotels de Barcelona, Manel Casals, ha pronosticat que l’ocupació i els preus en hotels se situaran a nivells prepandèmia el febrer del 2023. En una compareixença al Parlament, Casals va dir que l’escenari a partir de l’estiu de l’any que ve serà incert i que la del 2022 «no serà una bona tardor». «El febrer del 2022 [amb motiu del MWC] serà l’arrencada per arribar a la meta en aquests 12 mesos», va dir Casals. Així, director general del gremi i la presidenta de Pimec, Isabel Galobardes, van dubtar de la utilitat dels fons europeus, ja que el sector no té fons econòmics. Galobardes va demanar un Pacte Nacional pel Turisme per redefinir el model. Casals va explicar que el sector hoteler està en una greu situació econòmica i que no es pot plantejar demanar més recursos que després ha de retornar, com els fons europeus. «Tenim el problema d’haver demanat ICO, crèdits, hipoteques, hem hagut d’ampliar capitals amb préstecs personals... tot això s’ha de pagar», segons el membre de la comissió.