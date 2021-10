L’IPC anual a Catalunya va pujar sis dècimes al setembre i la variació anual es va situar en el 3,7%, segons va informar ahir l’Institut Nacional d’Estadística. Es tracta de la variació més alta des de l’octubre del 2012. L’increment s’explica pel constant augment del preu de l’habitatge, l’aigua, l’electricitat, gas i altres combustibles, que va ser del 12,4%, tot i que també es va registrar en altres àmbits, com el transport (+10%). Pel que fa a la variació mensual, va passar del 0,4% a l’agost al 0,7% al setembre. Al conjunt de l’Estat, la variació anual de l’IPC al setembre va ser del 4%, set dècimes més que la registrada a l’agost, també com a conseqüència del preu de l’electricitat i el transport.

A Catalunya, si es compara només amb els mesos de setembre de la sèrie històrica de l’INE, la variació ha estat la més alta des del 2012 (+3,9%). A banda de l’increment del 12,4% en el grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles, també van registrar un augment en els preus el transport (+10%), i en menor mesura els aliments i begudes no alcohòliques (+1,5%), l’oci i la cultura (+1,2%), el vestit i el calçat (+1,1%) i els restaurants i els hotels (+1%). En canvi, van registrar descensos els preus de l’ensenyament (-3,7%), les comunicacions (-2,9%) i les begudes alcohòliques i el tabac (-0,1%).Entre els subgrups, l’increment de preus només de l’electricitat, el gas i altres combustibles és del 30,6%. També destaca el de les begudes no alcohòliques, amb un 5,2%, seguit dels mobles i accessoris, entre d’altres, amb un 2,5% i l’educació secundària, en un 2,7%. Per contra, van baixar els preus de l’educació superior (-10,7%) i el de les begudes no alcohòliques (-1,7%), entre d’altres.

Per demarcacions, la de Barcelona va ser l’única que al setembre va registrar un creixement inferior a la mitjana catalana, del 3,5%, sis dècimes més que a l’agost.

Al conjunt d’Espanya, la taxa anual de l’IPC al setembre, del 4%, va ser la més alta des del setembre del 2008. Els grups amb més influència van ser l’habitatge, que amb una variació anual del 14,5% es va situar tres punts per sobre la registrada el mes anterior com a conseqüència de l’augment del preu de l’electricitat. En menor mesura, també ho van fer el gasoil, la calefacció i el gas, que l’any passat van baixar de preu. També hi ha influït l’oci i la cultura, amb una variació del 0,9%, un punt i mig superior a la de l’agost per l’increment dels preus en els paquets turístics, que al setembre del 2020 van baixar.