Telèfons mòbils gravant, pancartes, nervis i moltes abraçades. La zona d'arribades de l'aeroport del Prat ha recuperat aquest divendres el seu tarannà habitual, ple de familiars i amics esperant passatgers, després de més d'un any de restriccions degut a la pandèmia. Han quedat enrere així les limitacions d'accés a les terminals, on fins ara només hi podien entrar els viatgers, fet que traslladava els retrobaments a fora de les instal·lacions. Visites fugaces de cap de setmana, retorns de viatges de noces i retrobades familiars després de molts anys han estat les protagonistes de la jornada. "És excel·lent poder abraçar la persona que saps que t'està esperant quan aterres", ha assegurat una passatgera després de trobar-se amb el seu germà.

El juliol del 2020, Aena va desplegar un dispositiu especial als aeroports per restringir l'accés a les instal·lacions, permetent només el pas a treballadors i passatgers. Els qui haguessin d'agafar un avió, podien entrar a les terminals fins a sis hores abans del seu vol. Els acompanyants s’havien d'acomiadar a la part exterior. A fora també s'hi havia d'estar els amics i familiars que vinguessin a buscar passatgers a la zona d'arribades. Dins les instal·lacions, anar i venir de gent era el mínim indispensable.

Aquella insòlita imatge, però, ha quedat enrere aquest divendres. Des de la mitjanit d'aquest 15 d'octubre, les dues terminals permeten novament l'accés de gent que acomiada o rep passatgers. La zona d'arribades, de fet, ha estat la que ha notat el canvi més substancial, amb desenes de persones omplint l'espai d'espera situat després de la recollida d'equipatges. L’única diferència respecte a abans de la pandèmia ha estat l'ús de mascaretes i el distanciament entre la gent, senyalitzat a terra.

"És importantíssim veure tothom esperant per abraçar els seus familiars just a la porta. Una cosa tan senzilla i que abans no es podia fer", ha explicat l'Héctor, que acabava de fondre's amb una abraçada amb el seu germà Leonardo, acabat d'aterrar de Sao Paulo. La mateixa felicitat han expressat els nombrosos passatgers i familiars entrevistats en una jornada marcada per una forta expectació mediàtica.

"Emocionant", "excel·lent", "especial" i "il·lusionant" han estat adjectius repetits sistemàticament al llarg del matí, enmig de múltiples abraçades i petons. En molts casos, la rebuda ha suposat el retrobament entre familiars després de molts anys sense veure's. "Hem viatjat durant més de 15 hores però ha estat un esforç que ha valgut la pena per poder abraçar la meva filla", ha explicat l'Edith, procedent de Veneçuela.

Ben a prop, l'Iker i les seves dues germanes esperaven "impacients", mentre aguantaven un munt de globus de colors i un ram de flors. Ells s'han retrobat amb la seva mare, també procedent de Veneçuela, a qui feia cinc anys que no veien. Amb el retrobament li han presentat la seva neta, nascuda fa pocs dies. "Jo no sabia que fins ara hi havia limitacions i sempre havia imaginat retrobar-me amb ella en aquest espai. Que s'aixequin avui les restriccions deu ser cosa del destí", ha assegurat l'Iker.

La lliure circulació d'acompanyants és una de les primeres grans mesures que s'apliquen als aeroports d'Aena per flexibilitzar la situació derivada de la covid-19. Per al govern espanyol, l'entrada de familiars i amics a les terminals és un exemple "important de tornada a la normalitat".

Tot i el canvi, al Prat continua vigent el circuit establert durant l'últim any per accedir a les zones de sortides i arribades. Així, en el cas de la Terminal 1, si es deixa el cotxe a l'aparcament no es pot entrar directament a les instal·lacions i és obligatori sortir primer a la zona exterior. Fonts d'Aena apunten que aquest circuit es retirarà progressivament quan ho indiquin les autoritats, alhora que recorden que es podria limitar l'accés d'acompanyants novament si es detecta un risc d'aglomeracions.