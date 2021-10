El 39,5% de les empreses del sector de la construcció han cancel·lat o paralitzat obres per l’augment del preu de les matèries primeres, segons l’estudi «Impacte de la pujada de les matèries primeres en la construcció» elaborat per la Confederació Nacional de la Construcció (CNC). La patronal també ha alertat que l’encariment d’aquestes matèries «amenaça» la viabilitat de molts d’aquests projectes, ja que ha provocat un increment del cost total de les obres el 22,2% de mitjana. Davant aquest escenari, la patronal ha instat el Govern espanyol a prendre mesures per garantir la viabilitat dels projectes en marxa i evitar una «allau» de cancel·lacions o paralitzacions.

L’entitat ha alertat que el cost total de les obres és ara superior al que ha d’assumir l’empresa si decideix abandonar el projecte, ja que les penalitzacions poden ser del 0,02% del contracte o entre 1.000 i 2.000 euros per dia natural. En tot cas, fins ara, la majoria de les cancel·lacions o paralitzacions no ha tingut conseqüències econòmiques per a les empreses, ja que només un 24% ha tingut algun tipus de penalització.

Els materials amb un augment del preu més elevat han estat la fusta (125%), la pedra (68%) i el coure (63%). Per altra banda, el 75,6% de les companyies ha patit desproveïments o endarreriments inusuals els últims tres mesos en l’entrega de materials imprescindibles, com l’acer o l’alumini.

Aquesta situació ha provocat un endarreriment en l’execució de les obres en més de la meitat dels casos. En aquest escenari, el 21,8% de les empreses ha optat per la paralització de l’obra i el 12,3% s’ha endarrerit en els terminis de finalització.

Com a solució a aquesta problemàtica, la patronal ha proposat establir un «sistema automàtic de reequilibri» que permeti fer front als sobrecostos i, per tant, tingui en compte les alteracions de preus posteriors a la presentació d’ofertes, tant a l’alça com a la baixa, per dotar «d’estabilitat» el contracte.

En paral·lel, la CNC ha treballat en diversos models que faciliten la presentació de reclamacions per part de les constructores cap a l’administració o el promotor del projecte. Així, qualsevol companyia afectada per l’increment inusual del preu de les matèries primeres podrà sol·licitar al contractant l’ampliació del termini, la modificació del contracte o la indemnització per ruptura de l’equilibri econòmic contractual.