Autònoms Pimec va expressar ahir el seu rebuig a la pujada de la quota a la Seguretat Social del projecte de pressupostos generals de l’Estat 2022 (PGE), ja que considera que és una mesura amb una «voluntat eminentment recaptatòria i que dificulta la recuperació real d’un col·lectiu molt castigat per la pandèmia». En un comunicat, la presidenta de l’entitat, Elisabet Bach, lamenta que la decisió s’hagi pres «sense comptar» amb el col·lectiu i en un moment en què s’està abordant una reforma per establir les cotitzacions d’acord amb els ingressos reals. «Costa d’entendre», diu Bach, que reclamar al Govern espanyol i als partits al Congrés la retirada de la proposta. «Cal que es posin les persones i activitats al centre de la política, no la voluntat recaptatòria, perquè, si no, la recuperació serà molt més lenta», assegura Bach.