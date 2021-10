El Departament d’Empresa i Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), destinarà 216 milions d’euros en polítiques d’ocupació per a joves, entre aquest any i el 2022. És una inversió que el conseller Roger Torrent va qualificar ahir de «rècord» i que s’emmarca en el pla d’ocupació presentat al juliol per combatre l’atur amb més de 900 milions d’euros. S’estima que el pla específic destinat al col·lectiu de joves beneficiarà més de 25.000 persones. La principal novetat és la subvenció a empreses que contractin persones menors de 30 anys durant un any, com a mínim. Aquesta mesura s’emporta bona part del gruix del pressupost del pla -uns 125 milions d’euros. Les empreses rebran una subvenció de 19.500 euros per cada jove contractat.

«Una inversió que té un enorme retorn perquè cada jove que rep una bona formació ocupacional, que s’insereix al món laboral i que aconsegueix un lloc de treball digne és un èxit que reforça el teixit empresarial i reverteix en la millora de la nostra societat», ha afirmat el conseller Roger Torrent, en el marc d’una visita aquest divendres a l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus.

El conseller va destacar que aquest paquet de programes formatius i ocupacionals busquen combatre l’atur juvenil. El dels joves és un dels col·lectius més afectats per l’atur i la precarietat laboral. «És un dels grans dèficits de l’estat espanyol», va dir el conseller. L’atur de menors de 30 anys arriba al 24% a Catalunya, el doble respecte la taxa de població en general, i la de menors de 25 anys, gairebé la triplica.

El pressupost «històric» en el pla ocupacional per al jovent, procedent en gran part dels fons REACT-EU, permetrà beneficiar més de 25.000 joves, mitjançant els ajuts a empreses per a la contractació de menors de 30 anys en situació d’atur; així com programes d’orientació, formació i experiència laboral per a joves que necessiten un suport específic, i programes de formació professional per a l’ocupació. Com a principal novetat, el SOC destinarà 125 milions d’euros en ajuts a empreses, autònoms i cooperatives de treball associat per a la contractació durant un any de treballadors menors de 30 anys. La meitat del pressupost -62,5 milions d’euros- es destinarà a contractes en pràctiques per a joves amb formació, i l’altra meitat, a contractes per a joves que no poden subscriure un contracte de pràctiques. L’ajut per cada persona contractada serà de 19.500 euros, i en total, el Departament preveu la contractació de més de 5.500 joves aturats.