El sindicalisme alternatiu, organitzat a la Taula Sindical de Catalunya, ha convocat el sector públic a fer vaga el 28 d’octubre per exigir l’estabilització del personal interí i temporal de les administracions i per protestar contra el decret llei per reduir la temporalitat que ha tirat endavant el Govern espanyol i que es tramita al Congrés. IAC, CGT, CNT, CO, SO i CoBas organitzaran mobilitzacions a tot el territori contra el que consideren un «ERO encobert». La manifestació de Barcelona serà a les 12 del migdia i començarà a la plaça Urquinaona. Les organitzacions han fet una crida a participar-hi als 360.000 treballadors del sector públic, 107.000 dels quals són interins o personal laboral temporal. Molts contractes d’interins i temporals a les administacions estan en frau de llei perquè tenen una durada de més de tres anys, «en alguns casos fins i tot de dècades», i haurien d’esdevenir indefinits, segons els sindicats.