Es diu que la sostenibilitat és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions, garantint un equilibri entre el creixement econòmic, l’alerta al medi ambient i el benestar social. Equivaldria a dir creixem vigilant el que fem no fos cas que ens ho carreguem i els que vinguin després no tinguin res on agafar-se.

A l’últim article que vaig escriure per a aquest diari, del 15 d’agost, parlava d’un dels reptes urbanístics més importants de Manresa a curt termini que marcarà el futur de l’àrea centre. Parlava, com podeu imaginar, de la remodelació del carrer Guimerà.

Les últimes setmanes hem vist com s’ha dut a terme el procés participatiu per decidir en grau de zona de vianants hauria de ser aquesta via comercial. L’Ajuntament proposava dues opcions, una amb el bus passant pel mig del carrer, i l’altra amb el bus fent un recorregut alternatiu, paral·lel al carrer.

Vam creure oportú mostrar la nostra discrepància amb com es plantejava, perquè el debat amb bus vs. sense bus ens semblava que centrava l’atenció en un transport i no en el carrer en si. A més, aquest plantejament no tenia en compte la resta de transports, sobretot el cotxe privat, molt important per a una ciutat que pretén tornar a esdevenir capital comercial. I, en general, perquè crèiem que no tractava amb prou cura un tema cabdal per al comerç de la ciutat, i perquè sabem com són d’importants i definitius aquests canvis.

Però també perquè el procés no parla, ara per ara, de coses que ens semblen igualment importants per a les activitats comercials actuals i futures, i sobre les quals creiem que el comerç també ha de decidir. Per exemple: hi haurà bancs? De quin model? Com afavoriran el trànsit de persones, i en quines direccions? Els arbres que hi haurà, on es col·locaran? De quines espècies? Deixaran anar gaire fulla? Faran gaire ombra? Hi haurà espai per a dinamitzacions, com concerts o animacions infantils? I la il·luminació, serà la mateixa allà que en un carrer residencial? Hi haurà espais on publicitar els establiments del mateix carrer? Hi haurà sistemes de recompte de passejants? I la neteja, serà la mateixa que en un espai per on no passa tanta gent?

Fa més de 2 anys, al maig del 2019, quan encara no sabíem què era la covid-19, ja parlàvem de com era d’important que el comerç decidís sobre el seu entorn més proper, i com s’estava plantejant una eina, les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que ho permetria. Es tracta d’una figura legal publicoprivada que aglutina les empreses d’una àrea d’especial activitat econòmica per fer-hi projectes de millora, com dinamitzacions concretes, una imatge conjunta o un canvi en l’estètica de la zona, tot sota una gerència professionalitzada. I el que és més important, un cop constituïda obliga totes les empreses que hi són presents a contribuir-hi, també aquelles que no solen participar del teixit associatiu, com són multinacionals i moltes de les franquícies. A finals de l’any passat, el Parlament va aprovar finalment la llei de les APEU de Catalunya.

Sobre la modificació del carrer Guimerà, hem de dir que, a falta dels resultats de les enquestes i el procés participatiu, estem satisfets. Satisfets que es parli, debati i s’encari la modificació d’aquesta àrea. Satisfets que el comerç de la zona estigui quasi unànimement convençut que el tema s’ha d’abordar i que s’ha de convertir en zona de vianants totalment. I satisfets perquè aquest interès generat ens legitima a proposar una APEU per a la zona centre de Manresa.

Durant els propers mesos voldrem saber si un projecte com aquest tindria acceptació a la ciutat, explicarem en què consistiria i els passos que s’han de seguir per constituir-lo. Voldrem mostrar com aquesta eina ens permet decidir sobre coses que no han estat al nostre abast decidir fins ara, amb la qual podem millorar la nostra àrea per fer-la més amable per als nostres clients, que ens permet publicitar-nos i dotar-nos d’una identitat més forta, fer-nos encara més referents. Que ens permet, en resum, participar del nostre futur, i esperem que la reurbanització del carrer Guimerà sigui l’inici per crear el primer APEU de la Catalunya Central.