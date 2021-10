Transformació és la paraula que defineix el present. El context actual exigeix noves perspectives innovadores que donin resposta a alguns dels desafiaments més importants de les últimes dècades: la revolució digital, la de la sostenibilitat, el gran repte social per la igualtat a tots els nivells…

eWoman Business és un espai en el qual aprendre, aportar, deixar fluir les idees i en la pròxima cita del 20 d’octubre (de 10.00 a 14.30 h) farà un recorregut pels principals temes vinculats al paper de la dona i el seu lideratge per aconseguir una societat més igualitària i competitiva.

eWoman Business Powered by Womenalia estarà conduït per la periodista Silvia Tomás i compta amb el patrocini de Madrid Emprende, Correus, EY España, Mastercard, Naturgy, Hiscox, Armani Beauty i Toyota. Al llarg de tota la jornada i en diverses ponències i taules rodones s’abordaran temes com el paper de la dona en l’empresa, transformació i economia, sostenibilitat i energia, tecnologia i ciberseguretat, digitalització, emprenedoria i salut.

PONENTS DE PRESTIGI

Es tracta d’un esdeveniment en línia per a la dona professional, que uneix taules rodones, ponències magistrals i col·loquis, que representa un punt de trobada de prestigiosos ponents. Cada bloc comptarà amb professionals que són un referent en el seu sector. Entre altres, Marta Echarri, directora general a Espanya i Portugal de Banc N26, i Kike Sarasola, president i fundador de Room Mate Group, debatran sobre els pilars d’una economia més solidària, sostenible, equitativa i inclusiva. Pepe Bogas (conseller delegat Endesa), Natalia Latorre (presidenta de Shell), Lara de Mesa (Global Head of Responsible Banking/ESG at Santander) i Susana Rubio (directora de Pagaments Digitals i Innovació de Mastercard Iberia) parlaran sobre sostenibilitat i el paper d’Espanya en el camí cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per la seva part, Azucena Hernández (CEO d’Eurocybcar i CEO de Grup Cybentia), Natalia Rodríguez (enginyera de telecomunicacions especialitzada en IA, fundadora i CEO de Saturno Labs), Montserrat Peidró (directora general d’Also Cloud España) i Nerea de la Fuente ( directora de Subscripció Tècnica d’Hiscox), desgranaran els riscos d’un món cada vegada més tencològic i les claus per trobar un equilibri entre tecnologia i seguretat.

La missió d’eWoman Business és arribar a totes aquelles persones que volen assolir els seus objectius professionals i proporcionar les eines necessàries per aconseguir aquestes metes.

* Inscripcions a: www.ewoman.es/ewoman-business/inscripcion-ewoman-business/