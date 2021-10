BBVA i les seves fundacions destinaran 550 milions d’euros a iniciatives socials en el període entre 2021 i 2025 per donar suport al creixement «inclusiu» dels països on és present. «És el pla social més ambiciós que hem posat en marxa fins ara», ha declarat el conseller delegat de l’entitat, Onur Genç. L’objectiu del pla és reduir la desigualtat i promoure l’emprenedoria, crear oportunitats per a tots a través de l’educació i donar suport a la investigació i la cultura. A través de diferents iniciatives, l’entitat preveu arribar a cent milions de persones en aquest període. En concret, preveu donar suport a cinc milions d’emprenedors, contribuir a fer que més de tres milions de persones tinguin una educació de qualitat i formar en educació financera a un milió de persones. A més, la Fundació Microfinances BBVA entregarà més de 7.000 milions d’euros en microcrèdits. El pla també inclou el compromís de canalitzar finançament sostenible en el període entre 2018 i 2025, duplicat recentment fins als 200.000 milions d’euros.