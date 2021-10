El preu mitjà de la llum al mercat majorista (pool) s’ha situat avui en 207,14 euros el megawatt hora (MWh), que suposa un descens de gairebé el 10% respecte al preu fixat per a ahir, malgrat situar-se novament per sobre de la barrera dels 200 euros/MWh. Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE), el preu màxim avui es registrarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, quan serà de 256,33 euros/MWh, i el mínim serà de 171,6 euros/MWh entre les 16.00 i les 17.00. El preu de l’electricitat torna a caure després de registrar ahir el cinquè més alt de la història, i torna a superar per dotzè cop la barrera dels 200 euros/MWh, tots aquest octubre. Així, els primers 19 dies d’octubre, el preu mitjà de l’electricitat al mercat majorista s’ha situat en 205,93 euros/MWh, i això el convertiria en el mes més car de la història. A més, el preu d’avui sextuplica el valor que va marcar el pool el tercer dimarts d’octubre de l’any passat (36,03 euros). Els preus del mercat majorista repercuteixen directament en la tarifa regulada o PVPC, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a Espanya.