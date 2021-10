Lluís Martínez-Ribes oferirà aquest dijous una conferència a Manresa sobre neuromàrqueting amb l’objectiu de dotar d’eines les empreses per tal de crear una emoció positiva envers productes i marques, segons explica l’organització, Arfe Arderiu Consultors. La conferència tindrà lloc a les 7 de la tarda, a l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa a la sala de la Plana de l’Om.

Amb una activitat professional iniciada l’any 1976, Martínez-Ribes acumula anys de bagatge com a consultor i professor a ESADE i universitats d’arreu del món. Al llarg del temps que ha estat a ESADE, ha creat i liderat l’Àrea de Comercialització, ha estat director del departament de Màrqueting (2003-2005) i director acadèmic de l’EMMS (Executive Master in Marketing & Sales, 2007-2014). També ha estat ponent en nombroses conferències internacionals i, amb el seu equip, ha treballat en 31 països equip i s’ha implicat en diversos projectes.

Especialitzat en màrqueting i vendes, ha aplicat en aquest terreny el coneixement que ha aportat la neurociència sobre el funcionament del cervell per ajudar a entendre com prenen les decisions les persones i d’aquesta manera aconseguir millorar l’experiència del client i posar en pràctica un màrqueting no entès com a tècniques d’estudis neurològics de mercat sinó com un màrqueting que sigui agradable al cervell (Brain-Pleasing Marketing).

La presentació de la conferència de Martínez-Ribes serà a càrrec de Rosa Maria Arderiu, consellera delegada d’Arfe Arderiu consultors. La consultora pretén fer reflexionar els assistents a l’acte sobre el perfil dels clients, què fa que triïn una empresa o producte i no un altre i com es pot millorar per mantenir-los i captar-ne de nous.

Per assistir a la conferència cal fer una reserva prèvia.