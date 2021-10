El 18 d’octubre de 1971 es va produir l’ocupació de la fàbrica Seat de la Zona Franca per part de 6.000 treballadors per demanar la readmissió de companys acomiadats, fet que es va convertir en un referent de la lluita obrera i antifranquista de Barcelona. La repressió policial va ser sagnant, amb centenars de detencions, ferits i la mort a trets de l’obrer Antonio Ruiz Villalba. Per recordar l’efemèride, ahir es va inaugurar un faristol memorial sobre la vaga i la mort de Villalba a la plaça del Moviment Obrer i un grafit al carrer de l’Energia, a càrrec de l’artista Andrea Betoy. «Els drets no són definitius i s’han de defensar dia a dia», va recordar l’activista sindical Carles Vallejo, figura clau de la històrica vaga de la Seat. «No fa gaire temps patíem una dictadura franquista i van ser la ciutadania, els treballadors i els veïns els que es van mobilitzar per conquerir i lluitar per uns drets que no teníem», va apuntar Vallejo.

Els actes de commemoració es van iniciar amb un homenatge al punt exacte on Ruiz Villalba va ser abatut per la policia, al pàrquing de la factoria. Es va continuar amb la descoberta del faristol memorial i la visita al grafit. Finalment, es va fer una ofrena floral al passatge d’Antonio Ruiz Villalba. A la tarda, CCOO inaugurava a la seva seu de Via Laietana l’exposició ‘Cinc minuts de silenci. El moviment obrer i l’Assemblea de Catalunya’, que evoca la relació entre la vaga de Seat i altres lluites obreres del moment amb la constitució de l’organisme unitari antifranquista. Més tard, la secció sindical de Seat i la Fundació Cipriano Garcia presentaven el llibre commemoratiu 18 de octubre de 1971. La ocupación de Seat».