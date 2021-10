La Comissió Europea s’inclina per no exigir als estats «grans» retallades del dèficit i el deute un cop es tornin a aplicar les regles fiscals. Al document sobre el llançament de la consulta pública per revisar el Pacte de Creixement i Estabilitat, l’executiu comunitari aposta per una reducció «gradual» del dèficit i el deute per no «matar» el creixement i la inversió. El text apunta que les necessitats d’inversió seran «elevades» els pròxims anys i per això aposta per una reducció del deute que no comprometi ni la inversió ni el creixement. Brussel·les reprèn ara la revisió sobre les actuals regles fiscals, que limiten el dèficit al 3% i el deute al 60%, després que l’hagués d’interrompre per la pandèmia. «Els ajustos fiscals després de la pandèmia han d’anar units a la millora de la qualitat de les finances públiques», apunta el document, que defensa que exigir grans retallades del deute «implicaria un alt cost social i econòmic i seria contraproduent».