La facturació de les empreses asseguradores a Espanya fins al setembre ha estat de 44.890 milions d’euros, segons les dades del servei d’estadístiques del sector, ICEA. Els nou primers mesos de l’any s’ha facturat el 4,1% més que en el mateix període del 2020, però encara s’està el 7,39% per sota dels nivells previs a la pandèmia. «El sector de les assegurances nota senyals de recuperació després de la pandèmia a Espanya i les mesures adoptades per contenir-la, però encara no ha cobert tot el terreny perdut», assegura la patronal UNESPA en un comunicat. Dels ingressos obtinguts, 28.423 milions són del ram d’assegurances no vida i els 16.466 restants del de vida. Segones les dades d’ICEA recopilades per UNESPA, els rams de multirisc i salut, així com els vinculats a l’activitat empresarial, són els que tenen un «major dinamisme». En concret, la facturació del negoci vida creix el 5,74% en termes anuals, però encara cau el 21,77% respecte al mateix període del 2019. En canvi, en el ram de les assegurances de no vida, l’increment es nota tant en la comparació amb el 2020 (3,17%) com amb el 2019 (3,66%). Els últims 12 mesos, les assegurances d’immobles han crescut el 5,19% (6.016 milions) i les de salut, el 5,04% (7.370 milions).