El Govern espanyol destinarà 103,8 milions d’euros a finançar accions formatives en l’àmbit de la Formació Professional (FP) a Catalunya el 2022. D’aquests, 83,3 milions es destinaran a iniciatives per a treballadors desocupats, 17,5 milions per a treballadors ocupats i els gairebé tres milions restants a Accions del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació de caràcter extraordinari, fetes a la xarxa pública de centres de formació. A més, Catalunya rebrà 43,7 milions d’euros més per a l’FP dels fons europeus, la segona comunitat amb més dotació. D’aquests, 17,3 milions es destinaran al reconeixement i acreditació de competències professionals; 14,8 milions a la creació de cicles formatius de grau mitjà i grau superior bilingües, i prop de nou milions al redimensionament de l’oferta en FP, entre d’altres. La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va destacar la «importància d’invertir en capital humà, i apostar per la digitalització i la modernització de l’FP».