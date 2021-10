El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha aclarit que el traspàs de Rodalies sí que s'ha de vincular als pressupostos espanyols, però també a altres espais bilaterals. Fonts de la Vicepresidència han explicat a la premsa, després de la intervenció de Puigneró a la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament, que el traspàs ferroviari també s'ha de "plasmar" en òrgans com ara la Comissió Bilateral, la subcomissió d'Infraestructures, o el Consell de Política Fiscal i Financera. Així, l'entorn de Puigneró ha acabat defensant que la seva intervenció al ple era "compatible" amb les paraules del president del seu grup parlamentari, Albert Batet.

Puigneró havia demanat "desvincular" el traspàs de Rodalies dels pressupostos de l'Estat per al 2022. "Votin el que votin els grups polítics al pressupost de Madrid, comprometem-nos a què aquesta sigui una realitat ben aviat", ha dit el conseller sobre la possibilitat que la Generalitat passi a gestionar el servei de Rodalies. "No ho vinculem directament als pressupostos de l'Estat, i fem-ne una voluntat política", ha reiterat durant la sessió de control al Govern.

Poc després, ja en la sessió de control al president, Pere Aragonès, Batet ha concretat 5 propostes de JxCat per negociar plegats els pressupostos de l'Estat, i hi ha inclòs el traspàs de Rodalies. La portaveu de Junts, Elsa Artadi, ja va vincular dilluns el traspàs de Rodalies amb els comptes espanyols. "No podem deslligar la llei audiovisual, Rodalies i altres elements que afecten la ciutadania catalana dels pressupostos i l'estabilitat al govern de Pedro Sánchez", va assegurar.

Des del grup parlamentari de Junts defensen que el traspàs de Rodalies no s’emmarca "només" en la negociació dels pressupostos espanyols, i que cal intentar aprofitar "totes les vies possibles" per aconseguir el traspàs "el més aviat possible". I que, en aquest sentit, els comptes estatals "són una via més".