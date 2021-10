Les Cambres de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa, Terrassa i Sabadell han arribat a un acord per fomentar la transformació digital d’empreses, autònoms i emprenedors a les demarcacions de les tres cambres, a través de l’oficina Acelera Pyme, una xarxa impulsada per la Cámara de España i Red.es. L’acord sorgeix de la conscienciació de les tres corporacions «quant a la digitalització com un dels reptes prioritaris per al teixit empresarial de les seves demarcacions i de la voluntat d’acompanyar les empreses, emprenedors i autònoms en aquest camí», afirmen. Així, les empreses accediran a assessorament gratuït per part d’un equip professional especialitzat en transformació digital, que els donarà suport i identificarà les necessitats en cada cas i que aportarà informació per a la presa de decisions en matèria digital. Les empreses participants disposaran d’una valoració objectiva de les necessitats en matèria digital i rebran un suport continuat de les cambres en la digitalització del negoci. L’assessorament inclou la detecció d’oportunitats, aspectes del llançament de nous productes, suport per crear i implementar una estratègia digital des de zero, o donar suport a les startups tecnològiques, així com guiar en la presentació de sol·licituds de subvencions per a projectes tecnològics, entre d’altres.