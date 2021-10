La Cambra de l’Anoia treballarà, ha fet saber en un comunicat, per apropar i facilitar l’accés de les pimes a la inversió econòmica europea. En concret, la corporació defensa que cal posar en valor «el paper que juguen aquestes empreses al territori i democratitzar l’accés a tota la informació publicada en el marc dels Next Generation EU», per contribuir que les pimes hi prenguin part i els fons esdevinguin una veritable eina de recuperació i transformació del conjunt del teixit empresarial.

De fet, la Cambra considera que la gestió i execució dels fons s’ha d’abordar tenint en compte les característiques economicoempresarials dels territoris i que, per tant, les pimes s’han de considerar «un subjecte actiu i essencial per al seu correcte desenvolupament amb independència de la seva ubicació i grandària».

Així, la corporació anoienca farà dimarts que ve, 26 d’octubre, a les 16 h, una jornada virtual per donar a conèixer les darreres novetats i convocatòries dels fons Next Generation EU i explicar a les pimes com es poden preparar per optar-hi. Els Next Generation EU estan dotats amb 750.000 milions d’euros i tenen com a objectiu transformar l’economia europea i fer-la més resilient, inclusiva, digital i sostenible. L’Estat espanyol rebrà un 18% dels fons, en concret, se li han preassignat 140.000 milions, dels quals 72.000 milions seran ajuts directes.