La locomotora que porta la potassa des de les mines de Súria fins al Port de Barcelona serà l'any vinent híbrida. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) posarà en servei l'any que ve cinc locomotores híbrides per satisfer les previsions de demanda del transport de mercaderies. Amb aquestes, es preveu substituir part de la maquinària actual i mantenir i ampliar els serveis existents. La companyia ha fet aquest anunci en el marc del sisè congrés Som Elèctrics, celebrat aquest dijous al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) i on s'ha explicat la seva aposta per una mobilitat "porta a porta". En aquesta línia, una de les accions previstes és la d'ampliar en 1.500 les places d'aparcament en diverses estacions durant els pròxims anys.

El director de Planificació estratègica i prospectiva d'FGC, Carles Casas, ha explicat que amb les noves locomotores híbrides -similars a la del cremallera de Núria (Ripollès- es va en la línia de la "transició" cap a un model més sostenible en el transport de mercaderies. També ha dit que tant en el servei de les potasses com el que arriba fins a la planta de Seat a Martorell (Baix Llobregat) es demostra que el ferrocarril també pot ser competitiu en línies curtes, ja que ha detallat que la major part de la demanda en tots dos casos es connectar amb el port per, des d'allà, poder exportar a tot el món.Casas ha assegurat que cal dotar al territori de "connectivitat i mobilitat", tant per criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental com per una funció social.

Així, ha ressaltat la importància que té la comunicació amb els usuaris del servei i també pensar en com aquests es mouen abans i després d'agafar el tren. Per aquest motiu, ha explicat que la companyia impulsa la posada en marxa de més aparcaments de bicicletes per augmentar-ne la captació de clients, així com també de vehicles. Pel que fa a la intermodalitat amb els autobusos, el director de Planificació estratègica i prospectiva de Ferrocarrils ha detallat que de cara a la pròxima primavera hi haurà dues línies electrificades: la que va del polígon Sant Joan a l'estació amb el mateix nom, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i la que fa el recorregut entre Olesa i Esparraguera, al Baix Llobregat.

La idea és, a través de totes aquestes alternatives, "posar-li molt fàcil" a l'usuari per a què opti per fer una part del seu recorregut en tren. Des de la companyia s'ha reconegut que cal dotar de més "capacitat" el sistema, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tot i això, Casas ha assegurat que s'ha d'apostar per "maximitzar l'aprofitament de les infraestructures existents". També ha dit que l'objectiu passa per aconseguir que aquestes siguin resilients, sobretot en aquest context de canvi climàtic que fa, per exemple, que les tempestes desestabilitzin més els talussos. Així ha conclòs que cal procurar que els serveis "siguin tant fiables per a què els usuaris s'oblidin del cotxe" i puguin confiar-hi.