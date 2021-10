L’expert en màrqueting i vendes, i cofundador de l’empresa m+f=! , dedicada al Brain-Pleasing Marketing, Lluís Martínez-Ribes va parlar ahir a l’Espai Plana de l’Om de Manresa per exposar de quines eines disposen empreses i emprenedors per crear una emoció positiva envers productes i marques. L’acte va ser organitzat per Arfe Arderiu Consultors.

Què és el neuromàrqueting?

Vindria a ser com fer màrqueting utilitzant la neurociència. A la pràctica són estudis de mercat, però sobre la base de les reaccions del cos perquè el sistema límbic és el responsable de la decisió de compro o no, m’agrada o no. El que interessa a empresaris, autònoms, petites empreses és que clients o possibles clients sentin que el que tu vens, productes, serveis o idees, els encanta. L’objectiu és que la gent se senti atreta per la teva marca, el teu nom, que tu sigues marca en lloc de ser botiga.

El nom com a marca?

Sí. La marca és una representació mental del que tu ets. El que gent pensa de la teva perruqueria, per exemple, això és la marca.

Com es treballa per poder crear aquesta emoció?

L’important és pensar que estem en una economia de mercat. I en economia de mercat els clients, siguin de particular o de negoci, tenen el dret a escollir anar a aquesta botiga o l’altra, anar al mercat o comprar per internet. Si els clients tenen dret a escollir com a principal dret en economia de mercat, el màrqueting és «prefereix-me». El planteig és que quan jo vull promocionar el que jo venc la meva preocupació i el meu interès no és pensar en el que faré a la meva botiga sinó en com és la vida dels clients que jo vull atreure; he de ser expert en vida de la gent de la meva àrea d’influència. Per exemple, si jo atenc gent de l’àmbit de la pagesia, he de ser expert en pagesos. He de vendre tranquil·litat, m’he de convertir en una entitat empàtica. He de destinar tota la creativitat per aconseguir saber com són les persones a qui vull seduir, vull atreure.

Com es fa per saber quines són les necessitats del client?

Cal fer-se expert en línia de clients i per fer-ho cal escolta activa, empatia. Si només estàs pendent de saber a quina altura poso un producte, i no miro a la cara els meus clients i no els escolto quan parlen... no estic sent un bon expert en negoci. En economia de mercat els clients que avui estan a casa teva demà et des- apareixeran perquè algú els haurà fet alguna cosa més adequada a la seva vida. Si ets expert en la vida de clients faràs una innovació molt adequada.

Quant temps fa que es dedica a assessorar en màrqueting?

Fa 45 anys . Ara hi ha moltes més eines, tenim una ciència més profunda, ara els resultats són genials. Treballem amb una cimentera mundial, amb Ikea hem ajudat a conceptualitzar la botiga al centre de París, un Ikea miniatura que el primer dia va tenir 15.000 visitants, fem coses amb òptiques, farmacèutiques... perquè en el fons el cervell humà és el mateix. El que intentem com podem és fer que allò que estàs venent sigui plaent al cervell.