Pimec va traslladar ahir les seves propostes per mitigar les repercussions dels elevats preus de l’energia i les primeres matèries en la recuperació de les pimes europees a la reunió del Consell Europeu. Mitjançant la patronal europea de pimes SMEUnited, de la qual l’entitat té la vicepresidència, Pimec va reivindicar la necessitat d’accions polítiques a escala nacional i de la UE. Davant dels resultats de l’estudi sobre problemes amb els aprovisionaments de Pimec, la recuperació sembla alentir-se per al sector de la fabricació i la construcció pels elevats preus de l’energia i els productes bàsics, així com el problema i preus dels aprovisionaments i serveis de transport. Per això, Pimec va recomanar mesures nacionals, com la reducció dels impostos energètics i de l’IVA sobre l’energia al tipus mínim i accions polítiques com la gestió de costos, mesures de millora del mercat energètic per pal·liar la crisi energètica que afronten 22,5 milions de pimes europees, entre d’altres.