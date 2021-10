La Cambra de Comerç de Manresa ha organitzar per al proper dijous, a partir de les 9 del matí, una jornada sobre el procés de transició cap als vehicles elèctrics, una qüestió que afecta de ple un sector, el de l’automoció, molt implantat al Bages. La jornada s’inclou en el cicle «L’empresa del demà» dins el programa TTT (Treball, Talent i Tecnologia), que impulsen al territori l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l’automoció.

La jornada, que porta per títol “Present i futur de l’electrificació del vehicle”, tindrà com a ponents Carel Lammers, director general d’Araymond Tecniacero, Samuel Franch, director d’Enginyeria Electrònica a Denso Barcelona, i Gabriel Prat, CEO a Selba Solutions. Tots tres compartiran les seves perspectives sobre el futur de l’electrificació dels vehicles i com les principals tendències i innovacions estan transformant el sector.

La jornada és oberta i amb places limitades. Per participar-hi cal inscriure’s enviant un correu electrònic a goviedo@cambramanresa.org.