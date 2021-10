El Govern té compromesos set milions d’euros del pressupost de la Generalitat, que complementarà amb fons europeus, per impulsar la nova economia de l’espai el 2022. «Volem que l’esforç pressupostari es traslladi al sector i les actuacions que puguem desplegar siguin tractores», va assegurar el secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, en la jornada «NewSpace Economy 2.0» de la Cambra de Comerç de Barcelona. Actualment, el sector de l’espai té prop de cent empreses a Catalunya amb una facturació de 800 milions d’euros. El Departament preveu duplicar el nombre de companyies en quatre anys i «competir» a escala internacional.

El Govern ha invertit sis milions d’euros entre 2020 i 2021 per desplegar diferents línies d’actuació de l’estratègia «NewSpace» de Catalunya. Per al 2022, l’Executiu té compromesos set milions més per portar a terme diverses actuacions, com l’impuls del hub tecnològic del sector de l’espai a Barcelona per potenciar l’emprenedoria o el programa Tech Tour Space.

Un dels principals eixos de l’estratègia és la posada en marxa d’una constel·lació de nanosatèl·lits orientada a donar cobertura de comunicacions i d’observació de la Terra. Un altre dels projectes és la conversió de l’aeroport de Lleida-Alguaire en un SpacePort dedicat a missions de vol suborbital, a més d’un centre de proves de propulsió per a coets – llançadora i un parc empresarial i centre educatiu per a empreses tecnològiques vinculades amb l’espai. «Volem crear un ecosistema potent d’empreses que generi nova ocupació», va assegurart el director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat, Daniel Marco, en declaracions a l’ACN. De fet, el Govern pretén duplicar el nombre d’empreses del sector en quatre anys i generar 1.200 llocs de treball de «qualitat». Actualment, el 72% de l’ocupació del sector té un grau d’educació de nivell superior, per sobre de la mitjana del 48% de l’economia catalana. Segons la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, el NewSpace a Catalunya creixerà notablement els pròxims dos anys i multiplicarà per quatre els llocs de treball actuals.

Un dels principals reptes en aquest àmbit és la presència de dones en el sector. Actualment, un 27% de les posicions estan ocupades per aquest col·lectiu, una xifra inferior al percentatge del 33% del sector TIC. En aquest sentit, el Govern ha impulsat el pla Dona TIC en l’àmbit aeroespacial per promoure la vocació, donar visibilitat i «apropar» el sector a la ciutadania.