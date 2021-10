L’11% del pes de la compra estàndard a Catalunya són envasos d’un sol ús, un percentatge elevat si es té en compte que són de materials que pesen poc, com plàstics o cartó. El 7,7% d’aquests envasos són «totalment superflus i prescindibles» i, per tant, podrien eliminar-se sense cap d’afectació, segons l’estudi «Anàlisi de la cistella estàndard de la compra sota criteris de consum responsable», de la fundació Rezero, i impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, per mitjà de l’Agència Catalana del Consum. D’acord amb l’informe, actualment el 63% del productes es comercialitzen preenvasats, per sobre del 16,7% que hi hauria si s’envasés seguint criteris de sostenibilitat. Només un 1% tenen envàs retornable i l’únic exemple amb aquest tipus d’envasatge és l’aigua.

Els resultats de l’estudi assenyalen que si bé un 61% dels productes de la cistella estàndard podria ser a granel –l’opció amb menys impacte ambiental–, a la pràctica només és possible en un 36%. Quant a productes, els més fàcils de trobar a granel són les fruites i les verdures, seguits dels de carnisseria, xarcuteria i peixateria.

Quant a l’oferta de productes de proximitat, l’estudi indica que el 60,7% dels productes es poden trobar de proximitat, percentatge que als mercats tradicionals arriba fins al 83,33%. Els aliments de producció ecològica se situen en una mitjana del 43,12%.