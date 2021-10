El sisè Networking Empresarial, promogut per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa en el marc del projecte Bages TTT, va acollir ahir una setantena de professionals autònoms, representants del teixit empresarial i responsables polítics del Bages. La trobada, que va tenir lloc al circuit de Can Padró de Castellbell i el Vilar, anava adreçada a les empreses de la cadena de valor de l’automoció i la mobilitat al territori.

La jornada va tenir el format d’espai de trobada, d’intercanvi de coneixements i generació d’oportunitats entre els participants. La sessió va incloure un espai de networking per afavorir l’intercanvi i el coneixement de tots els agents inscrits i va tenir la dinamització de la psicòloga i experta en fortaleses Ivette Castro. També hi van participar empreses expositores i les universitats EPSEM Manresa i UPC Terrassa, relacionades amb l’automoció i la mobilitat que han exposat vehicles i ginys.

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el Consell Comarcal del Bages van destacar la importància d’aquest tipus de jornades, «que permeten al teixit empresarial i social del territori conèixer-se i generar noves oportunitats». El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, va assegurar en la seva intervenció que «comptar amb un teixit industrial potent és clau. Ens calen empreses que innovin i des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural treballem per tenir uns polígons d’activitat econòmica preparats i amb serveis per atreure noves activitats”

El programa va incloure les ponències del director general de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, i de l’exconseller Josep Huguet. Soler va explicar que «estem en un moment de canvi de la cultura financera» i va demanar a les empreses i als professionals autònoms que estiguin al cas «perquè les grans empreses tecnològiques cada vegada tindran un paper més protagonista en el finançament en detriment dels bancs». Per la seva banda, Huguet va destacar que la indústria 4.0 és cada vegada més important a Catalunya, amb un miler d’empreses que ocupen uns 30.0000 professionals al conjunt del país. L’exconseller va animar els participants que formin part dels diferents clústers que hi ha al país «perquè són un bon espai per compartir, complementar, generar oportunitats i donar respostes a reptes concrets».