El Departament d’Empresa i Treball prepara un segon programa extraordinari dotat amb 61 milions d’euros per fomentar l’ocupació entre les persones més vulnerables. El pla, finançat amb els Fons REACT i gestionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), subvencionarà a ajuntaments i consells comarcals la contractació de persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania, persones a l’atur que no reben cap prestació i persones a l’atur majors de 52 anys. Com en l’anterior convocatòria, la durada dels contractes serà d’entre 6 i 12 mesos. La previsió és que se’n puguin beneficiar entre 2.700 i 4.800 persones, que començarien a ser contractades al llarg del primer trimestre del 2022.

Aquest segon programa extraordinari, integra l’equiparació salarial amb els treballadors municipals de les persones contractades mitjançant aquests plans d’ocupació.