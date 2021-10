ACN Barcelona.-La ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha insistit aquest dissabte en què el govern espanyol derogarà la reforma laboral del PP, "malgrat totes les resistències, que hi són i són moltes". A la sessió de clausura del XII Congrés de CCOO i després de la crisi oberta entre el PSOE i Podem per la reforma laboral, ha defensat que aquesta derogació es durà a terme malgrat totes aquelles persones que mai han volgut alterar el model de relacions de la precarietat "que ha imposat la dreta unilateralment a l'estat espanyol". D'altra banda, ha anunciat que activarà un pla de xoc contra la sinistralitat laboral, "un ambiciós dispositiu per frenar la xacra dels accidents mortals que s'alimenta de la temporalitat i la precarietat".