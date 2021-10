Si estàs pensant en comprar o vendre un immoble a partir de l’1 de gener del 2022 t’interessarà saber quins canvis ens prepara el Govern a l’hora de passar per caixa.

Si l’habitatge és de nova construcció no tindrem gaires problemes, a part de poder-ne trobar de disponibles al mercat, perquè els pisos nous porten un impost estatal comú per a tothom: l’IVA al tipus únic del 10% i la base imposable és el valor d’escriptura. Però per a posteriors transmissions, l’impost que es paga és l’Impost de Transmissions Patrimonials, més conegut com a ITP, i és de caràcter autonòmic. No totes les comunitats autònomes tenen el mateix tipus per a aquest impost i l’ITP més barat, sobre la transmissió d’habitatges, el trobem al País Basc, amb un 4%, i a Catalunya tenim el més alt, un 10%, que serà un 11% si la nostra base imposable supera el milió d’euros. De moment, sobre els tipus impositius no tindrem cap diferència amb l’entrada del nou any i continua basant-se en el RD 1/1993, que estableix el què i el com de l’ITP. Però aprofitant una llei recent, la Llei 11/2021 sobre la prevenció i lluita contra el frau, l’Estat ha realitzat uns «petits» canvis a l’hora de calcular quina serà la base imposable de l’ITP i aquesta novetat afectarà directament les nostres butxaques si comprem o venem per sota d’aquest preu.

Fins al 31 de desembre d’aquest any la base imposable per liquidar l’ITP era el preu que figurava a l’escriptura, sempre que aquest preu fos igual o per sobre del valor cadastral multiplicat per un coeficient variable en funció del municipi. Recordem que el valor cadastral és una dada teòrica de quant val el nostre immoble per l’Estat i és la suma del valor del terreny i el valor de la construcció. Aquest valor cadastral serveix com a base perquè els ajuntaments ens cobrin l’Impost sobre Béns Immobles o IBI i s’utilitza com a base per al càlcul del valor patrimonial per l’impost del patrimoni. Com que aquest valor cadastral és teòric, sempre hi ha diferències substancials entre el valor real d’escriptura i el cadastral, i normalment aquest darrer sol ser inferior al preu real de venda. Per calcular quant s’havia de pagar d’ITP era fàcil perquè la base imposable era el preu d’escriptura (sempre que el preu d’escriptura fos superior al preu del Cadastre multiplicat pel coeficient, cosa que passava sovint).

Però a partir del nou any apareix un nou «valor cadastral», que en principi ens diuen que només servirà per calcular l’ITP i l’impost de patrimoni, i serà la mitjana del valor de totes les vendes realitzades en una zona concreta. Els notaris estaran obligats a comunicar al Gobierno el preu de venda que figura en cada escriptura i la ubicació de l’immoble i l’Estat, durant el mes de desembre de cada any, farà públics aquests valors per metre quadrat. En el fons, l’Estat es convertirà en el taxador de les nostres llars i ens dirà quin és el valor «real» tant si som compradors com venedors. Llavors, si el preu de venda està per sobre d’aquest valor cadastral, tributarem pel valor d’escriptura però si venem per sota del valor cadastral haurem de pagar pel valor cadastral, i com que la base de càlcul és una mitjana, sempre tindrem valors per sota, que tributaran al valor de la mitjana, i valors per sobre, que tributaran pel valor real. En el fons, per tots els valors per sota la mitjana es pagaran més impostos que fins ara. Per cert, si sou venedors passa el mateix, els beneficis tributaran per la diferència entre el preu de compra i el preu de venda i si venem per sota de la mitjana s’haurà de posar el preu cadastral i haurem de tributar per uns beneficis que no seran reals.

Si voleu evitar sorpreses abans de vendre o comprar un immoble visiteu un API col·legiat que formi part de la xarxa APIalia perquè us assessori.