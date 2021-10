De taller multimarca a servei oficial Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Comercials i ara també de Seat a Manresa. Aquesta és l’evolució del concessionari Nou Motor, a Manresa, en els seus 25 anys de trajectòria.

L’empresa, que va néixer de la mà de Jordi Serra Rusiñol, ha crescut, s’ha diversificat, s’ha adaptat a les noves tendències del món de l’automòbil i no ha perdut mai la proximitat a l’hora de donar atenció i servei al client. «Aquests és un dels nostres principals valors afegits», explica Jordi J. Serra, fill del fundador i director postvenda de Nou Motor.

Ell i el seu germà Carles, responsable i cap de taller, estan al peu del canó d’un negoci que el seu pare, aficionat al motor i corredor de ral·lis, va arrencar el 1991 amb un taller a Sant Joan de Vilatorrada. Com a Nou Motor va néixer el 1996, primer com a taller multimarca amb Volkswagen i Audi, i en els últims deu anys amb la incorporació de Skoda i Volkswagen Comercials. I recentment, Seat. L’experiència en el sector de l’automoció els avala i la trajectòria de 25 anys demostra que el client valora «el tracte proper, la professionalitat, la rapidesa i l’atenció personalitzada».

Ens unes instal·lacions de 3.000 metres quadrats, Nou Motor ofereix un servei integral, des de la reparació i manteniment de vehicles, amb mecànica, planxisteria, pintura, pneumàtics, rentat integral a mà fins la compra-venda. «L’equip de professionals altament qualificats ens permet donar un servei complet», remarca Jordi Serra.

Fer front als moments de crisi

Tot i que el sector de l’automoció no passa per un bon moment, Nou Motor hi ha vist una oportunitat: «La idea d’incorporar la marca Seat ve de lluny, i la pandèmia va ser el detonant. Les previsions dintre del sector no eren les mes idònies per tant era el moment de compensar aquest decreixement del mercat amb la marca Seat», diu Serra.

La indústria automobilística pateix l’escassetat de xips, o semiconductors, i la gran majoria de marques s’ha vist obligada a reestructurar els seus plans de producció per adaptar-se a aquesta realitat, derivada de la gran demanda mundial i la caiguda de la producció per la pandèmia de la covid. Segons Jordi Serra, «Els fabricants no poden abastir la demanda actual de vehicles nous, perquè hi ha demanda però no estoc, i per conseqüència ha propiciat un increment en el preu del vehicle de segona mà» . Tot i així, el 2020 Nou Motor va aconseguir un premi per l’excel·lència en el servei per part de Volkswagen.

Seat lidera la venda de cotxes

La marca de vehicles Seat, des d’ara també al concessionari manresà Nou Motor, està registrant rècords de vendes en els últims anys i de penetració de mercat. A més ha incorporat també la marca premium Cupra. «Seat està en un moment molt dolç, i per això hi hem apostat», assenyala Jordi Serra, gerent de Nou Motor.

Seat va ser la marca que va registrar més vendes l’any 2020. En total, es van matricular 68.721 vehicles de la casa entre els mesos gener i desembre de l’any passat, segons les dades de l’Institut d’Estudis de l’Automoció. Enguany, Seat segueix amb la tendència i torna a estar al capdavant de les matriculacions de vehicles i el Seat Arona, un dels seus SUV, lidera la llista de cotxes més venuts.