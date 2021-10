Pepsico ha escollit Barcelona com a seu per posar en marxa el seu nou 'hub' mundial des d'on es crearan i desenvoluparan els principals programes de digitalització global de la companyia.

La multinacional ja ha contractat 45 persones per al centre i té previst crear prop de 400 llocs de treball fins al 2024, segons ha informat aquest dimarts l'empresa a través d'un comunicat. Més enllà del disseny de l'estratègia de digitalització, des del 'hub' de la capital catalana s'introduiran noves fórmules de treball i s'estudiaran possibles canvis organitzatius per reduir els costos operatius i optimitzar els terminis de venda. Per tal de diversificar els equips, una part del 'hub' també s'ubicarà al País Basc.

La multinacional ja ha iniciat el procés per incorporar personal procedent de camps relacionats amb la digitalització, com ara científics de dades, enginyers d'aprenentatge automàtic i enginyers de dades. D'entre els 45 empleats que ja s'han incorporat el grup –de fins a 15 nacionalitats diferents-, un 24% són dones.

Segons Pepsico, la raó d'escollir Barcelona respon al fet que és "un dels 'hubs' més importants d'Europa gràcies al seu ecosistema format per 'start-ups', centres tecnològics, empreses TIC i universitats". "A més, té una gran capacitat per crear i retenir talent digital", afegeix la companyia.

Pel director general de Pepsico al sud-oest d'Europa, Narcís Roura, ubicar aquest espai a la capital catalana suposa "una magnífica oportunitat per a l'ecosistema tecnològic i el talent local". En aquest sentit, el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha celebrat que l'arribada del 'hub' "confirma el lideratge de Catalunya en l'àmbit tecnològic" i assegura que Pepsico trobarà en Catalunya "un aliat per fomentar el talent femení en l'àmbit TIC".

Per la seva banda, la vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha qualificat l'arribada de Pepsico "d'excel·lent notícia", mentre que el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat que les grans multinacionals "es fixin en la ciutat per accelerar la transformació digital". "Ens felicitem d'haver estat agents actius en la decisió i ajudarem a Pepsico perquè el seu centre es converteixi en una història d'èxit", ha afegit.