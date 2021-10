El president de l’Institut de l’Empresa Familiar (IEF), Marc Puig, va reclamar ahir al Govern central que «permeti crear ocupació de qualitat» i «que no es posin condicions pitjors que les dels països amb els quals competim». En el discurs d’obertura del 24 Congrés Nacional de l’Empresa Familiar a Pamplona, presidit pel rei Felip VI, que va defensar «la gran importància» de la col·laboració publicoprivada especialment amb els fons europeus Next Generation. El president de l’IEF va reivindicar el rol de l’empresa familiar, especialment durant la crisi provocada per la pandèmia.

Per la seva banda, la ministra d’Indústria, Reyes Maroto, va reconèixer «l’important compromís de les empreses familiars amb les generacions futures» i el suport d’aquestes companyies en la lluita contra la pandèmia.

Puig, davant un auditori d’uns 500 empresaris i directius, va destacar que l’horitzó temporal d’aquesta mena de companyies és la pròxima generació i la vinculació amb els llocs on van ser fundades. L’empresa familiar «ha de generar beneficis, però tenim sempre present l’impacte que la nostra tasca té en tots els grups d’interès, i no només en els nostres accionistes», va sentenciar, i va posar com a exemple la lluita d’aquest tipus d’empreses contra la crisi del coronavirus. Va citar el projecte «Damos la cara», que reflecteix «l’esforç i les iniciatives de moltes empreses familiars per a respondre a aquesta pandèmia». Puig va defensar posar-se al capdavant en el combat contra la crisi climàtica, la igualtat de gèneres i la diversitat i el capitalisme inclusiu. El president de l’IEF va recordar que el lema del congrés és «Trabajamos por una sociedad mejor». De fet, les jornades, que duren fins avui, van tenir diumenge com a tret de sortida la signatura d’una declaració institucional de l’IEF i les 18 associacions territorials vinculades, en favor de la sostenibilitat empresarial, social i mediambiental.

El rei va reconèixer que les empreses familiars tenen interioritzat que a més de tenir beneficis, les seves actuacions «transcendeixen en una transformació positiva de la societat».

Les empreses familiars suposen al voltant del 60% del PIB i el 70% de l’ocupació.