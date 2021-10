El Govern central ha ampliat el bo social a les portes de l’hivern per ajudar els consumidors més vulnerables, i ha elevat el mínim del bo social tèrmic per a calefacció de 25 a 35 euros, i ha imposat a les comercialitzadores l’obligació de comunicar amb un mes d’antelació qualsevol canvi al contracte. Amb les mesures aprovades ahir en un reial decret, els consumidors vulnerables acollits al bo social tindran fins al 31 de març un descompte a la factura (que han de fer les elèctriques) del 60% en lloc del 25% habitual, i del 70% en lloc del 40%, si és considerat vulnerable sever.

El Govern també hi va incloure com reduirà el beneficis a les elèctriques, que suavitza una reducció criticada fortament pel sector elèctric, que xifra el seu impacte en mil milions al mes.

D’altra banda, amb molta persistència però pocs suports, Espanya continua lluitant per impulsar una reforma europea dels mercats del gas i l’electricitat a la Unió Europea (UE) que rebutgen una dotzena de països liderats per Alemanya, i que també allunya la Comissió Europea (CE). Després de mesos de pressió, Espanya va portar una nova proposta informal per debatre solucions a mitjà i llarg termini. Entre d’altres, planteja treure el preu del gas del sistema marginalista en casos de violentes escalades de preus com l’actual.