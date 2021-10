La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, va qualificar ahir de «decebedora i recentralitzadora» la llei d’habitatge promoguda per l’Executiu de Pedro Sánchez. Segons Plaja, aquesta era «una bona oportunitat per implementar mesures valentes i eficaces», però «el govern espanyol l’ha desaprofitat», perquè «no ha inclòs cap mesura que eviti desnonaments» i a més «rebaixa» el que estableix la normativa catalana en defensa del lloguer social. «És una llei decebedora, recentralitzadora, que no servirà per fer front a les urgències que hi ha en matèria d’habitatge», va denunciar.

El govern espanyol va aprovar ahir la llei, que permet declarar zones tensionades en què es limiti el preu del lloguer i que n’incentiva la reducció amb deduccions fiscals als propietaris. El text arriba després de prop d’un any de bloqueig per la manca d’acord entre PSOE i Unides Podem sobre la regulació de preus dels arrendaments i entre crítiques dels col·lectius pel dret a l’habitatge, que denuncien que conté mesures «altament insuficients» que no donen «garanties reals». A partir d’ara, la norma haurà de passar el tràmit parlamentari al Congrés on podria patir modificacions.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va afirmar en roda de premsa després del Consell de Ministres que és una llei «històrica» que «compleix amb els compromisos» assumits pel govern espanyol. Sánchez va defensar que és una norma «garantista» que protegeix tant l’arrendatari com al propietari i que «en cap cas suposa una invasió de competències» autonòmiques.

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) va alertar la llei pot «accentuar» el desplaçament de la inversió de Catalunya a Madrid després que el PP hagi avançat que no aplicarà la normativa en les autonomies on governa. «Aquí portem un ritme de canvis legislatius enorme i el que requereix qualsevol activitat econòmica és estabilitat», va assegurar el president de l’entitat, Xavier Vilajoana, en declaracions a l’ACN.