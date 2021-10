L’Anoia ha tancat el tercer trimestre de 2021 amb la xifra de llocs de treball i d’afiliats residents per sobre dels valors registrats abans de la pandèmia (setembre 2019) i assoleix, a més, la segona xifra més elevada de llocs de treball i afiliats segons la residència padronal des del juny de 2009 i 2012, respectivament. Quant a les dades del teixit empresarial, tot i que els comptes de cotització han crescut en comparació al mateix trimestre de l’any anterior, encara es troben un 5,2% respecte els nivells anteriors a la covid-19.

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Segons l’informe, el teixit empresarial de l’Anoia ha tancat el tercer trimestre amb 3.046 empreses, un 0,7% més que l’any anterior i un 0,6% menys que al trimestre anterior. Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, aquesta encara es troba un 5,2% per sota. Per sectors, el nombre d’empreses ha augmentat anualment un 2,9% a la construcció, s’ha mantingut als serveis i al primari, i ha disminuït un 2,7% a la indústria. Respecte al teixit empresarial del setembre de 2019, tots els sectors se situen per sota d’aquest nivell: un -0,3% a la construcció, un -4,0% a l’agricultura, un -5,4% als serveis i un -11,7% a la indústria.

Afiliacions

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,1% el 30 de setembre de 2021 respecte a un any enrere, fins als 34.785, una evolució menys intensa que al conjunt de Catalunya (3,7%). Aquest creixement anual està influenciat, destaca l’informe, per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a causa de l’aplicació de l’estat d’alarma. Tanmateix, alerta l’infome que si es compara la xifra de llocs de treball de setembre de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, aquesta dada és la segona més elevada des del juny del 2009 (només per darrere de la del trimestre anterior) i se situa un 1,4% per sobre del nombre del mateix mes del 2019.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva al setembre de 2021 respecte al setembre de 2020 entre els assalariats (3,8%) que els autònoms (0,9%). Així mateix, apunta l’estudi, ambdues xifres superen els nivells previs a la pandèmia: la d’autònoms és la més elevada des del 2011 i la d’assalariats la quarta més elevada des del 2009.

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 50.920 persones a finals de setembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Respecte als nivells previs a la pandèmia, la xifra d’afiliats residents ha crescut un 2%.