La campanya de Nadal permetrà la contractació de 172.645 persones, segons les previsions de la consultora Adecco publicades aquest dijous. La xifra suposa un augment del 18,2% respecte al 2020. Al conjunt d'Espanya, es preveu que es firmin 1.191.615 contractes, un 19,8% més que durant la campanya nadalenca de l'any passat, i en un nivell similar als previs a la pandèmia. Catalunya serà la comunitat amb més nous contractes, per darrere del País Valencià (189.945 contractes, +20,5%), i Madrid (173.400 contractes, +24%). La majoria de contractacions es faran al sector serveis (45,8%), seguida de la indústria (33,4%) i l'agroalimentació (20,4%).

Els perfils com empaquetador, mosso de magatzem, preparador de comandes, manipuladors de tèxtils, promotors o dependents són els més buscats aquests mesos per la campanya de Nadal. També ho són els cambrers i cuiners, o el personal d'atenció al client. Per sectors, els vinculats al gran consum, l'e-commerce, l'alimentació, la distribució, el retail, la logística i el transport –especialment l'última milla- així com l'hostaleria i el turisme, són els que més feina generaran.