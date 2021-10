El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural repartirà 632 milions d’euros en el període 2023-2027, dels quals la Generalitat n’aportarà 315 milions, per compensar la rebaixa del 9% dels recursos europeus per al desenvolupament rural. Els fons es distribuiran en dos programes: un dotat amb 527,8 milions cofinançats amb diners del Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Departament, i un segon programa de desenvolupament rural propi amb línies d’ajut exclusivament finançades per la Generalitat de Catalunya, dotat amb 105 milions.

El Departament es va reunir ahir amb els membres de les organitzacions agràries representades a la Taula Agrària per acordar la distribució dels fons a Catalunya, que el Govern traslladarà a l’Estat d’acord amb els terminis previstos en la negociació del nou Pla estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC).

Pel que fa al repartiment entre actuacions, l’ambició ambiental esdevé un aspecte clau per al pròxim període, així que la programació de les mesures s’haurà de basar en el principi de no reducció respecte del període anterior. Per tant, segons els últims acords del 28 de juny del 2021, no podrà ser inferior al 35% dels fons ni tampoc podrà ser inferior al percentatge existent en el PDR de Catalunya del període 2014-2022.

L’acord assolit posa l’èmfasi en les mesures destinades al terreny ambiental, com els ajuts a la mitigació al canvi climàtic, en explotacions agràries, mesures forestals, agroambientals i destinades a l’agricultura ecològica, entre d’altres, per a les quals s’assoleix dins el programa cofinançat un total de 261milions, gairebé el 50% del total del programa.

Quant a la resta de mesures del programa cofinançat, es donarà prioritat als ajuts vinculats a la millora de la competitivitat a les explotacions agràries (plans de millora), la incorporació de joves, les mesures relaciones amb la metodologia Leader i les d’innovació a través de grups operatius en el marc de l’Associació Europea de la Innovació. El programa propi amb fons exclusius de la Generalitat de Catalunya donarà prioritat als ajuts a la transformació i comercialització de productes agroalimentaris, la seva qualitat, la diversificació agrària, la formació i l’assessorament, i es reforçaran les mesures de mitigació del canvi climàtic, relleu generacional i innovació.