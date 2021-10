Si ja va ser un enrenou l'entrada en vigor d'uns trams horaris per establir el preu de la llum a Espanya l'1 de juny passat, ara, el mercat de l'energia torna a estar potes enlaire i, si el consumidor no vigila i continua posant la rentadora a les 12 de la nit tal com se li havia recomanat, en sortirà escaldat. Recentment, els horaris del preu de la llum han canviat i ja no valen les hores vall, les hores planes i les hores punta que es van establir al juny.

Inicialment, l'hora vall començava a les 12 de la nit i acabava a les 8 del matí, a més d'estendre's tot els caps de setmana i els festius. Les hores planes s'establien des de les 8 fins a les 10 del matí, des de les 2 del migdia i les 6 de la tarda i des de les 10 a les 12 de la nit. Les hores punta, aquelles quan l'electricitat es pagava a un preu més, comprenien les hores d'entre les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de les 6 de la tarda a les 10 de la nit.

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista no para de batre rècords i aquest diumenge passat va assolir els 213,29 euros per MWh, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). Una setmana abans, la llum es pagava al mercat majorista a 209,63 euros/MWh, ja superant el llindar dels 200, mentre que l'anterior, el 10 d'octubre, el preu era de 175,64 euros/MWh.

Arran dels canvis introduïts pel Govern espanyol per fer front a l'augment sense fre del preu de la llum, les franges horàries pateixen modificacions cada dia (fins i tot amb hores de diferència). Arran d'això, el panorama que teníem al juny ha canviat dràsticament respecte a la situació actual.

La llum pot ser més cara a les 12 de la nit que a les 11 del matí

Alguns exemples pràctics de què implica els canvis: el dilluns 18 d'octubre, des de les 7 fins a les 8 del matí, el preu de la llum va correspondre a un període pla i no vall com tocaria, i entre les 9 i les 10 del matí va ser hora punta i no hora plana).

Dos dies després, el dimecres 20, l'hora punta es va ampliar des de les 8 del matí fins a les 11 del matí.

El dijous 21 i el divendres 22, les hores puntes van ser entre les 8 i les 10 del matí. En canvi, el mateix dijous 21, hi va haver hores vall des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda, quan en condicions normals hauria estat entre punta i plana.

El dissabte 23, les hores punta van ser entre les 12 de la nit i les 2 de la matinada, de 9 a 10 del matí i de 7 de la tarda a 10 de la nit, mentre que les hores vall es van establir d'11 del matí a 6 de la tarda.

Un darrer exemple, però aquest amb xifres concretes. L'hora més cara de diumenge passat va ser serà entre les 9 i les 10 de la nit, amb 271 euros/MWh, mentre que la més barata va ser entre les 5 i les 6 de la tarda, amb 174,93 euros/MWh. El mateix diumenge de fa un any, el preu era de només 14,78 euros/MWh.

Seguir cada dia l'evolució del preu de la llum

Una forma de conèixer diàriament aquests canvis és consultant la web de la Xarxa Elèctrica d'Espanya, en la qual es publiquen les xifres de demanda. També hi ha aplicacions que s'han creat per aquesta fi, una de les quals, Precio Luz (Android), es pot configurar en català. Altres són Boltio, Luz+ Precio, Precio Luz i Precio de la Luz.