Seat ha arribat al setembre amb unes pèrdues de 159 milions d'euros, una retallada del 45% amb relació al mateix període de l'any anterior quan els 'números vermells' van arribar als 290 milions. El comportament de l'automobilística està marcat per la crisi dels semiconductors, que ha obligat a aturar fàbriques del sector arreu i ha impedit entregar tota la demanda de les marques Seat i Cupra. Tot i l'escenari advers, el resultat va ser millor que el del 2020 per l'increment en les vendes. En concret, l'empresa ha augmentat els ingressos un 20,1% fins als 7.259 milions d'euros, sobretot gràcies a l'èxit dels models Cupra. En total, la companyia amb seu a Martorell va entregar 391.300 cotxes fins al setembre (+23,5%).

La marca 'premium' de l'automobilística, Cupra, va entregar 58.000 cotxes i va triplicar les vendes respecte al mateix període del 2020. El fort augment es deu en particular, segons fonts de la companyia, a "l'èxit" del model Formentor que va començar a comercialitzar a finals de l'any passat. Seat defensa que la demanda de les dues marques es troba en "un nivell molt alt i ha recuperat els volums pre-covid".

Tot i que l'escassetat de semiconductors que està afectant la indústria de manera global, la companyia està "treballant al màxim per aconseguir el millor resultat possible aquest any", afegeixen les mateixes fonts. L'automobilística espera que els nous models electrificats i el rendiment dels Cupra contribueixin positivament en els resultats de l'últim trimestre.