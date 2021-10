Un 81,82% dels assistents a la 32a Trobada Empresarial al Pirineu creu que l'economia catalana ha perdut impuls i lideratge en els darrers anys, mentre que un altre 14,29% pensa tot el contrari i el 3,9% restant no ho sap o no ha volgut contestar. Aquesta pregunta, que han respost el 77% dels participants a les jornades, ha estat una de les sis que s'han formulat en el baròmetre de la present edició de les jornades.

Mentre, un 92,31% dels empresaris ha assegurat que facturarà més que l'any passat, tot tenint en compte que han contestat la pregunta un 52% del total dels participants. També un 83% dels assistents han respost a la qüestió sobre si han sortit reforçats de la pandèmia i, d'aquests, un 60,24% han contestat de forma afirmativa.

Amb la mirada també posada en el futur, el 70% dels empresaris també ha contestat a la pregunta sobre la creació de llocs de treball en els propers mesos i un 60% d'aquests ha contestat que sí. Mentre, el 31,43% ha dit que no i un 8,57% no han sabut donar cap resposta. També se’ls ha preguntat si hauran d’augmentar els preus de venda en el 2022. Del 78% de les persones que han contestat, han dit que sí el 39,74%; mentre que el 14,1% no saben\/no contesten i el mateix 14,1% també creuen que no.

D'altra banda, respecte a l'ampliació de l'aeroport del Prat, un 85,54% del 83% del total dels 600 empresaris que han participat en el baròmetre ha assegurat que és partidari sempre i quan es tinguin en compte les mesures ambientals determinades per Brussel·les. La resta, un 7,23% ha contestat que no i el mateix 7,23% ns\/nc.

El president de l'Associació de la Trobada al Pirineu, Vicenç Voltes, ha destacat la capacitat de "resistència" que han tingut les empreses durant la pandèmia, tenint en compte que a les jornades s'han vist diversos casos en què la demanda els va caure a zero durant els confiaments. Pel que fa a les pròximes edicions de la Trobada, Voltes ha dit que veu "difícil" tornar a la ubicació anterior, ja que han vist que de celebrant-la al Palau Municipal d'Esports els permet créixer, tot i que l'espai es va escollir inicialment per poder complir amb les mesures sanitàries.