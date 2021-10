Els pastissers catalans encaren amb optimisme la celebració de la Castanyada del 2021 i preveuen recuperar les vendes de panellets artesans d'abans de la pandèmia. La pujada generalitzada de preus, però, també afecta aquest dolç típic de Tots Sants i el president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, i pastisser de Castellterçol (Moianès) calcula que els preus seran entre un 3 i un 5% superiors. Aquesta és la primera celebració sense restriccions, ja que l'any passat encara hi havia limitacions tant de mobilitat com de participants en les trobades que van acabar afectant les vendes. També hi jugarà a favor que el cap de setmana sigui més llarg, en caure el dia de Tot Sants en dilluns. La previsió és que es venguin uns 250.000 quilos de panellets artesans a tot Catalunya.

El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Elies Miró, ressalta que "amb la retirada de les últimes restriccions el sector respira i torna l'optimisme". Aquest pastisser de Castellterçol assegura que han passat un any i mig "difícil", però apunta que la majoria de pastisseries del país ja han tornat "a la normalitat en vendes". Tot i això, diu que hi ha zones on encara pateixen, com és el cas de la ciutat de Barcelona, "on molts negocis encara estan afectats per la falta de turisme".

Sobre la Castanyada d'enguany, Miró és optimista: "Serà la primera diada sense cap restricció des del Nadal de 2019. Hi ha ganes de trobar-se i de celebrar i el fet que no hi hagi restriccions, ajudarà a celebrar encara més la castanyada". En aquest sentit, el Gremi calcula que durant els 15 dies aproximadament que dura la campanya de Tots Sants, a Catalunya es vendran prop de 250.000 quilos de panellets artesans. El fet que aquest any Tots Sants caigui en dilluns facilitarà els desplaçaments a segones residències i això, segons el Gremi, beneficiarà les pastisseries de fora de les grans ciutats.

Pel que fa el preu, l'encariment de la llum, la pujada de les matèries primeres i el fet que sigui un producte molt artesanal ha obligat els pastissers a repercutir-ho a les vendes. "Intentarem apujar-ho al mínim perquè arribi a tothom però preveiem un augment d'entre un 3% i un 5%" respecte l'any passat. Segons ha afirmat Miró, aquest any, però, el preu del pinyó ha baixat lleugerament (uns 2 o 3 euros el quilo), mentre que el de l'ametlla ha pujat.

El panellet clàssic de pinyons continua sent el més venut amb diferència (el Gremi calcula que 3 de cada 4 panellets venuts son de pinyons). Altres varietats que també són molt demanades són els d'ametlla, coco, bolet (massapà flamejat), castanya o cafè. Els pastissers, però, també aposten per la innovació i a les botigues s'hi podran trobar panellets coberts de xocolata, amb gust de pera, gerds o cítrics, així com també panellets amb noves formes vinculades a Halloween (carbasses, fantasmes, calaveres, etc.). Una tendència dels últims anys també és reduir la quantitat de sucre per fer-los més lleugers.