El president del Cercle d’Economia i de Meridia Capital Partners, Javier Faus, va afirmar ahir que la transició verda no serà «ni fàcil ni barata» i que al territori, que hauria de ser «part de la solució», falta consens per implementar energies renovables. En aquest sentit, va explicar que la gran indústria les necessita a la vora i que hi ha el risc que en dues dècades Catalunya hagi d’importar la pràctica totalitat de l’energia de la resta de l’Estat i de França. Així ho va dir en el marc de la 32a Trobada al Pirineu de la Seu d’urgell, que enguany té com a eix central la «resiliència empresarial» i que recupera el format presencial amb uns 600 inscrits. Els problemes econòmics derivats de la pandèmia, a més de l’encariment de la llum i les matèries primeres centren una part del debat.

D’altra banda, Faus va assegurar que fan falta «més polítiques públiques i menys política» per assegurar la prosperitat a Catalunya, perquè s’instal·li més talent i més empreses amb ocupacions de qualitat així com per a incrementar la productivitat. En la seva ponència d’obertura de la trobada, que se celebra fins avui va dir que «la política ha d’ajudar a trobar denominacions comunes com fan altres veïns europeus». Faus va remarcar que totes les administracions estan d’acord que apostar per la prosperitat equival a invertir en infraestructures, transició energètica i energies renovables, així com per un turisme de més valor afegit i pel sector de la salut, la cultura, la innovació i les startup.

Va dir que hi ha un ampli consens que podria ser la gènesi de la prosperitat compartida que, amb freqüència, no arriben a bon port no per falta de diagnosi sinó «per por d’assumir els riscos polítics de les polítiques necessàries per a fer-los realitat, per por d’enfrontar-se a interessos particulars».

Com a exemples del que va anomenar la «desconnexió», va dir que per aconseguir més ingressos de turisme cal apostar per la qualitat i no per la quantitat, i que això s’aconsegueix millorant la qualitat de l’oferta.