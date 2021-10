L'equip de govern de l'Ajuntament de Jorba s'ha reunit aquest divendres amb la Generalitat per traslladar-los el resultat de la consulta popular celebrada diumenge passat on el 91,2% dels votants va rebutjar el projecte d'energies renovables i la classificació 46 noves hectàrees de sòl industrial al Parc Tecnològic i Empresarial Igualada-Jorba.

A través d'un comunicat, el consistori assegura que "es fan seus" els resultats i demanen al Govern que respecti l'opinió de la ciutadania expressada a les urnes i que, per tant, no inclogui les 46 hectàrees previstes al Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO). En la consulta hi van participar el 61,31% dels veïns de Jorba, 420 persones de les 685 amb dret a vot.

En el comunicat, el govern de Jorba assegura que segueixen "apostant per fer la transició energètica cap a energies renovables", un camí que consideren "inevitable innecessari per al país". No obstant això reclamen "poder fer compatible el planejament urbanístic de la Conca d'Òdena per estar preparats per poder acollir empreses de gran format que permetin crear llocs de treball de qualitat i siguin responsables socialment i mediambientalment".